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Общество | В пензенских автобусах обновят памятки о действиях при угрозе теракта

04.04.2017|10:55
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Во вторник, 4 апреля, в городской администрации состоялось совещание, посвященное обеспечению безопасности пензенцев на пассажирском транспорте. Кроме чиновников, в нем приняли участие руководители муниципальных автотранспортных предприятий и представители перевозчиков.

Первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков поставил перед присутствующими задачу усилить работу по антитеррористической защищенности на транспорте. В частности, он поручил еще раз проинструктировать всех водителей, кондукторов и обслуживающий персонал, как действовать и куда обращаться в случае нештатной ситуации.

«Необходимо обновить памятки в автобусах большой вместимости и разместить на остановочных павильонах, чтобы каждый мог позвонить при возникновении угрозы теракта», - потребовал Сергей Волков.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, также он поставил задачу перед заместителем главы администрации Владимиром Попковым провести профилактические мероприятия в муниципальных образовательных учреждениях.

Напомним: в понедельник, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт - 2» в вагоне поезда произошел взрыв. 14 человек погибли, более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следствие рассматривает и другие версии случившегося.

После этого Башкортостанская пригородная пассажирская компания, чьи 18 поездов курсируют по территории Пензенской области, организовала дополнительные меры безопасности.

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Гость|04.04.2017 11:30|

penzainform.ru писал(a):

Как сообщили в пресс-службе мэрии, также он поставил задачу перед заместителем главы администрации Владимиром Попковым провести профилактические мероприятия в муниципальных образовательных учреждениях
какое громкое заявление службы Резеповой, а это тот самый Попков про обыски у которого она соврала-пардон-культурно промолчала

Гость|04.04.2017 11:34|

Можно подумать,что только в транспорте может быть терракт

Гость|04.04.2017 12:05|

А чо раньше мешало это сделать? Как только где рванет начинают шевелиться.

Гость|04.04.2017 13:31|

Профилактика никогда лишней не бывает

Гость|04.04.2017 13:39|

Надо напечатать памятки для будущего пензенского метро ...

Гость|04.04.2017 15:07|

penzainform.ru писал(a):

Необходимо обновить памятки в автобусах большой вместимости и разместить на остановочных павильонах, чтобы каждый мог позвонить при возникновении угрозы теракта
Увидев подозрительный предмет,сделай подозрительное лицо.

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