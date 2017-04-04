04.04.2017 | 10:55

Во вторник, 4 апреля, в городской администрации состоялось совещание, посвященное обеспечению безопасности пензенцев на пассажирском транспорте. Кроме чиновников, в нем приняли участие руководители муниципальных автотранспортных предприятий и представители перевозчиков.

Первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков поставил перед присутствующими задачу усилить работу по антитеррористической защищенности на транспорте. В частности, он поручил еще раз проинструктировать всех водителей, кондукторов и обслуживающий персонал, как действовать и куда обращаться в случае нештатной ситуации.

«Необходимо обновить памятки в автобусах большой вместимости и разместить на остановочных павильонах, чтобы каждый мог позвонить при возникновении угрозы теракта», - потребовал Сергей Волков.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, также он поставил задачу перед заместителем главы администрации Владимиром Попковым провести профилактические мероприятия в муниципальных образовательных учреждениях.

Напомним: в понедельник, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт - 2» в вагоне поезда произошел взрыв. 14 человек погибли, более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следствие рассматривает и другие версии случившегося.

После этого Башкортостанская пригородная пассажирская компания, чьи 18 поездов курсируют по территории Пензенской области, организовала дополнительные меры безопасности.