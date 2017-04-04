04.04.2017 | 10:35

Башкортостанская пригородная пассажирская компания, чьи 18 поездов курсируют по территории Пензенской области, организовала дополнительные меры безопасности после трагедии, случившей в петербургском метро.

«С работниками вокзальных комплексов, сотрудниками охранных структур, кассирами, проводниками вагонов и локомотивными бригадами проведены специальные инструктажи с целью повышения бдительности и отработки действий в случае нештатных ситуаций. Увеличена периодичность объявлений по громкой связи, напоминающих пассажирам о правилах поведения во всех нештатных ситуациях (в том числе правилах пользования терминалами срочной связи с оперативными службами)», - сообщил ИА «ПензаИнформ» пресс-секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании Сергей Спатар.

Он также добавил, что сотрудники компании проявляют особую бдительность при работе с пассажирами во время посадки и на маршрутах движения поездов.

Напомним: в понедельник, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт - 2» в вагоне поезда произошел взрыв. 14 человек погибли, более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следствие рассматривает и другие версии случившегося.