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Общество | В Пензенской области на пригородных поездах усилили меры безопасности

04.04.2017|10:35
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Башкортостанская пригородная пассажирская компания, чьи 18 поездов курсируют по территории Пензенской области, организовала дополнительные меры безопасности после трагедии, случившей в петербургском метро.

«С работниками вокзальных комплексов, сотрудниками охранных структур, кассирами, проводниками вагонов и локомотивными бригадами проведены специальные инструктажи с целью повышения бдительности и отработки действий в случае нештатных ситуаций. Увеличена периодичность объявлений по громкой связи, напоминающих пассажирам о правилах поведения во всех нештатных ситуациях (в том числе правилах пользования терминалами срочной связи с оперативными службами)», - сообщил ИА «ПензаИнформ» пресс-секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании Сергей Спатар.

Он также добавил, что сотрудники компании проявляют особую бдительность при работе с пассажирами во время посадки и на маршрутах движения поездов.

Напомним: в понедельник, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт - 2» в вагоне поезда произошел взрыв. 14 человек погибли, более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следствие рассматривает и другие версии случившегося.

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Гость|04.04.2017 10:54|

а до этой трагедии всем было пофиг на безопасность?

Гром грянул - решили поработать?

Гость|04.04.2017 11:09|

Гость писал(a):

а до этой трагедии всем было пофиг на безопасность?
penzainform.ru писал(a):
организовала дополнительные меры безопасности
- Так понятнее?

Гость|04.04.2017 12:06|

Вокзалы, банки, телеграф.

Тюрина для усиления в сберик и на глав почтамте нужно бы пенсионерку охранницу на отряд гвардейцев заменить.

В городе Засечном тоже нужно что нибудь для профилактики провести.

Гость|04.04.2017 12:10|

Хорошо вы дополнительные меры, как будто в Питере меры не принимались. Эти теракты когбудто первый раз после каждого терракто одно сотресание воздуха, а взрывы продолжаются.

Гость|04.04.2017 12:29|

Гость писал(a):

Хорошо вы дополнительные меры, как будто в Питере меры не принимались. Эти теракты когбудто первый раз после каждого терракто одно сотресание воздуха
Не скажи, много терактов было уже предотвращено.

Гость|04.04.2017 12:48|

Что там усиливать в поездах? Полиция и так едет в вагоне и от скуки не знает чем занятся-все сканворды разгаданы,игры переиграны,выспались на годы вперёд.

Гость|04.04.2017 13:41|

А вы покатайтесь да поспите столько за такие деньги. Слабо ...

Имя: Гость
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