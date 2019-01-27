Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|27 янв 2019|11:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  74.63  |  $  65.92
 

Происшествия | В Верхнем Ломове при пожаре погибла 82-летняя женщина

27.01.2019|11:05
Печать

В ночь с субботы на воскресенье, 27 января, в Нижнеломовском районе случился пожар, унесший человеческую жизнь. Сигнал о ЧП поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 3:55.

В пресс-службе ведомства уточнили, что на улице Октябрьской в селе Верхний Ломов загорелся срубовой деревянный дом площадью 25 квадратных метров.

В результате пожара погибла хозяйка жилья - женщина 1936 года рождения.

«Для ликвидации последствий возгорания привлекалось 10 человек, 3 единицы техники», - сообщили в пресс-службе.

В связи с морозами в регионе участились пожары, в том числе смертельные. Накануне погибли две жительницы Пензенской области: 46-летняя женщина из села Потодеево Наровчатского района и 39-летняя уроженка села Краснополье Пензенского района.

В ночь на пятницу, 25 января, в Нижнеломовском районе погиб 71-летний житель села Гаи. 23 января в селе Новый Мачим Шемышейского района огонь унес жизнь 63-летнего мужчины.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 