27.01.2019 | 11:05

В ночь с субботы на воскресенье, 27 января, в Нижнеломовском районе случился пожар, унесший человеческую жизнь. Сигнал о ЧП поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 3:55.

В пресс-службе ведомства уточнили, что на улице Октябрьской в селе Верхний Ломов загорелся срубовой деревянный дом площадью 25 квадратных метров.

В результате пожара погибла хозяйка жилья - женщина 1936 года рождения.

«Для ликвидации последствий возгорания привлекалось 10 человек, 3 единицы техники», - сообщили в пресс-службе.

В связи с морозами в регионе участились пожары, в том числе смертельные. Накануне погибли две жительницы Пензенской области: 46-летняя женщина из села Потодеево Наровчатского района и 39-летняя уроженка села Краснополье Пензенского района.

В ночь на пятницу, 25 января, в Нижнеломовском районе погиб 71-летний житель села Гаи. 23 января в селе Новый Мачим Шемышейского района огонь унес жизнь 63-летнего мужчины.