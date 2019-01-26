26.01.2019 | 16:53

Стали известны подробности пожара, произошедшего в ночь на субботу, 26 января, в селе Краснополье Пензенского района.

Сообщение о возгорании дома на улице Школьной поступило на пульт дежурного в 2:25. На место происшествия прибыли девять сотрудников МЧС на двух машинах.

В квартире, где произошел пожар, жили три человека - 39-летняя женщина, ее 29-летний сожитель и 60-летняя мать. Проснувшись, мужчина и пенсионерка попробовали вытащить женщину на улицу, но пламя быстро распространялось по дому, и они оставили попытки, спасая свои жизни.

В итоге женщина погибла, ее мать доставлена в больницу с ожогами, мужчина не пострадал. В двух соседних квартирах, имеющихся в доме, никто не жил.

«Причины возгорания будут установлены в ходе доследственной проверки. При первоначальном осмотре на телах погибших, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее сообщались подробности пожара в селе Потодеево Наровчатского района, унесшего жизнь 46-летней женщины.