Стали известны подробности пожара, произошедшего в ночь на субботу, 26 января, в селе Краснополье Пензенского района.
Сообщение о возгорании дома на улице Школьной поступило на пульт дежурного в 2:25. На место происшествия прибыли девять сотрудников МЧС на двух машинах.
В квартире, где произошел пожар, жили три человека - 39-летняя женщина, ее 29-летний сожитель и 60-летняя мать. Проснувшись, мужчина и пенсионерка попробовали вытащить женщину на улицу, но пламя быстро распространялось по дому, и они оставили попытки, спасая свои жизни.
В итоге женщина погибла, ее мать доставлена в больницу с ожогами, мужчина не пострадал. В двух соседних квартирах, имеющихся в доме, никто не жил.
«Причины возгорания будут установлены в ходе доследственной проверки. При первоначальном осмотре на телах погибших, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Ранее сообщались подробности пожара в селе Потодеево Наровчатского района, унесшего жизнь 46-летней женщины.
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