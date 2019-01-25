25.01.2019 | 09:30

В ночь на пятницу, 25 января, в Нижнеломовском районе произошел смертельный пожар.

Сигнал о возгорании деревянного дома на улице Лесной в селе Гаи поступил на пульт дежурного в 00:49. На тушение огня выехали восемь пожарных на двух спецавтомобилях.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, здание сгорело полностью. Пожар унес жизнь 71-летнего хозяина дома.

23 января при пожаре в селе Новый Мачим Шемышейского района погиб 63-летний мужчина. Его тело было обнаружено после разбора сгоревших конструкций. Он проживал один и с трудом ходил из-за болезни ног.

Сотрудники МЧС в очередной раз призывают жителей Сурского края к предельной осторожности в обращении с огнем и электроприборами, а также просят не оставлять без внимания детей и пожилых людей.