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Происшествия | В Нижнеломовском районе пожар унес жизнь 71-летнего сельчанина

25.01.2019|09:30
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В ночь на пятницу, 25 января, в Нижнеломовском районе произошел смертельный пожар.

Сигнал о возгорании деревянного дома на улице Лесной в селе Гаи поступил на пульт дежурного в 00:49. На тушение огня выехали восемь пожарных на двух спецавтомобилях.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, здание сгорело полностью. Пожар унес жизнь 71-летнего хозяина дома.

23 января при пожаре в селе Новый Мачим Шемышейского района погиб 63-летний мужчина. Его тело было обнаружено после разбора сгоревших конструкций. Он проживал один и с трудом ходил из-за болезни ног.

Сотрудники МЧС в очередной раз призывают жителей Сурского края к предельной осторожности в обращении с огнем и электроприборами, а также просят не оставлять без внимания детей и пожилых людей.

Источник — фото: 58.mchs.gov.ru
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Гость|25.01.2019 10:01|

Губернатор . У тебя в области каждый день пажар уносит человеческие жизни .

Гость|25.01.2019 10:16|

Это не губернатор это Козлов с МЧС и главы районов-хитрицы и статисты

Гость|25.01.2019 10:47|

А потому что Госпожнадзор сократили, автотранспорт инспекторский поставили на прикол (экономия топлива, указание Москвы), много инспектор пешком находит? В районных пожарных частях техника старая, давным-давно выработавшая свой ресурс, в дежурных караулах по 2-3 человека, кое-где и по 1. Запчастей нет, топлива в обрез. Вот вам результат!

Имя: Гость
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