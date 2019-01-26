26.01.2019 | 15:08

У 46-летней жительницы села Потодеево Наровчатского района, погибшей в пожаре в субботу, 26 января, был шанс остаться в живых, однако она им не воспользовалась.

Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного в субботу, 26 января, в 1:55. На улице Лесной загорелся деревянный дом.

На тушение огня выехали восемь пожарных на четырех спецавтомобилях.

«В доме проживала супружеская пара. Когда началось возгорание, муж и жена выскочили из дома. По словам мужчины, в какой-то момент он обернулся и не увидел супруги. Он понял, что она вновь забежала в дом, и попытался войти следом. Однако из жилища уже валил черный дым и проникнуть внутрь было невозможно», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

После ликвидации пожара тело женщины обнаружили в жилой комнате.

По факту гибели сельчанки проводится доследственная проверка. Причину возгорания предстоит установить экспертам, однако, по предварительной версии, ею могла стать неисправность электропроводки.

21 декабря в селе Степановка Лунинского района 61-летний мужчина погиб, пытаясь спасти из горящего дома своих близких. Он находился в надворной постройке и не видел, что родственники выбрались из горящего здания, поэтому вошел в него через другую дверь и выйти уже не смог.