24.01.2019 | 17:15

Тревожный сигнал о возгорании частного дома в селе Новый Мачим Шемышейского района на пульт дежурного МЧС поступил в 22:30.

«Незамедлительно к месту пожара были направлены силы и средства пожарно-спасательной части, обслуживающей Шемышейский район. Также в тушении пожара участвовали добровольные пожарные района. В результате пожара сгорел деревянный дом площадью 40 квадратных метров», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

После разбора сгоревших конструкций на пепелище было обнаружено тело мужчины 1955 года рождения. Он проживал один и с трудом ходил из-за болезни ног. Шансов выжить у него не было.

«В Пензенской области стоят достаточно сильные морозы, метели зачастую происходят. Поэтому обращаемся ко всем гражданам, чтобы в очередной раз проверили свои обогревательные приборы, состояние электропроводки, не перегружали электропроводку и также не оставляли без внимания детей и пожилых родителей», - добавила Анна Шупилова.

С начала 2019 года на территории региона при пожарах погибло 11 человек.