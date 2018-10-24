24.10.2018 | 17:55

Бывшему директору ОАО «Агентство ипотечного кредитования» Вениамину Бочкареву, который находился под домашним арестом с октября 2017 года, изменили меру пресечения.

Он пребывал под домашним арестом (изоляции от общества в своем доме с возложением ряда ограничений. - Прим. ред.) в связи с обвинением в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Как было установлено следствием, «АИК» направило не по целевому назначению бюджетные инвестиции на сумму не менее 19 млн рублей.

Также Вениамина Бочкарева подозревают в хищении путем обмана не менее 133 млн рублей из бюджета РФ при расселении жителей домов в зоне строительства путепровода через Суру.

Расследование было окончено к началу осени 2018 года: 11 сентября в прокуратуру поступило обвинительное заключение по делу. 21 сентября заместитель прокурора Пензенской области подписал постановление о возвращении дела следователю для производства дополнительного следствия в связи с его неполнотой и несоответствием выводов фактическим материалам.

Тем временем Вениамину Бочкареву, по данным ИА «ПензаИнформ», изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Он находился под домашним арестом с 27 октября 2017 года. Cрок ареста неоднократно продлевали, он истек 22 октября. Согласно статье 109 УПК РФ, срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть продлен лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений.

В управлении СК РФ по Пензенской области официальных комментариев по этому поводу не дают.