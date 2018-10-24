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Криминал | Вениамина Бочкарева выпустили из-под домашнего ареста

24.10.2018|17:55
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Бывшему директору ОАО «Агентство ипотечного кредитования» Вениамину Бочкареву, который находился под домашним арестом с октября 2017 года, изменили меру пресечения.

Он пребывал под домашним арестом (изоляции от общества в своем доме с возложением ряда ограничений. - Прим. ред.) в связи с обвинением в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Как было установлено следствием, «АИК» направило не по целевому назначению бюджетные инвестиции на сумму не менее 19 млн рублей.

Также Вениамина Бочкарева подозревают в хищении путем обмана не менее 133 млн рублей из бюджета РФ при расселении жителей домов в зоне строительства путепровода через Суру.

Расследование было окончено к началу осени 2018 года: 11 сентября в прокуратуру поступило обвинительное заключение по делу. 21 сентября заместитель прокурора Пензенской области подписал постановление о возвращении дела следователю для производства дополнительного следствия в связи с его неполнотой и несоответствием выводов фактическим материалам.

Тем временем Вениамину Бочкареву, по данным ИА «ПензаИнформ», изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Он находился под домашним арестом с 27 октября 2017 года. Cрок ареста неоднократно продлевали, он истек 22 октября. Согласно статье 109 УПК РФ, срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть продлен лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений.

В управлении СК РФ по Пензенской области официальных комментариев по этому поводу не дают.

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Гость|24.10.2018 18:14|

Поржал. Утритесь холопы чумазые.

Гость|24.10.2018 18:15|

Какие комментарии. Свой человек.

Гость|24.10.2018 18:18|

Ну. вот и всё! Вот и отмучился Веня. Как говорится. на свободу с чистой совестью. И правильно, нечего жалеть наворованных денег. вот поделился с кем надо - и на свободе. Месяц-другой и про него совсем забудут. Ведь забыли про экс-мэра вора-рецидивиста Пашкова. А он уже давно на свободе, дело где-то по инстанциям затерялось.

А какой-нибудь уважаемый человек за это на берегу Черного моря себе домик приобрел. небольшой. трехэтажный

Гость|24.10.2018 18:18|

Все кочки администрации по расселению повесят на Вениамина,а взамен его отмажут от реального срока наказания. Что расследуют следаки годами?!

Гость|24.10.2018 18:21|

А Тюрин сел, потому что жадный и ни с кем не делился

Гость|24.10.2018 18:22|

Как хочется свалить из этого гандураса

Гость|24.10.2018 18:28|

Гость писал(a):

Гость|24.10.2018 18:22|Как хочется свалить из этого гандураса
Приезжай к нам в Россию

Гость|24.10.2018 18:33|

Бочкарев утер нос белозерцеву

Гость|24.10.2018 18:39|

Гость писал(a):

А какой-нибудь уважаемый человек за это на берегу Черного моря себе домик приобрел. небольшой. трехэтажный
Да сиротский домик.

Имя: Гость
Комментарий:

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