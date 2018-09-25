25.09.2018 | 12:28

Уголовное дело в отношении бывшего директора ОАО «Агентство ипотечного кредитования» Вениамина Бочкарева возвращено следователю для производства дополнительного следствия. Соответствующее постановление было подписано заместителем прокурора Пензенской области 21 сентября.

Обвинительное заключение по делу поступило в прокуратуру 11 сентября.

«Дело возвращено в соответствии со статьей 221 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с его неполнотой, несоответствием выводов фактическим материалам дела», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Для доследования предоставляется срок один месяц, в случае необходимости орган следствия может его продлить.

23 августа Первомайский районный суд Пензы принял решение оставить Вениамина Бочкарева под домашним арестом еще на два месяца, до 22 октября.

Его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Как было установлено следствием, «АИК» направило не по целевому назначению бюджетные инвестиции на сумму не менее 19 млн рублей.

Также Вениамина Бочкарева подозревают в хищении путем обмана не менее 133 млн рублей из бюджета РФ при расселении жителей домов в зоне строительства путепровода через Суру.

27 октября 2017 года в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.