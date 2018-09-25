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Криминал | В Пензе прокуратура вернула дело Вениамина Бочкарева на доследование

25.09.2018|12:28
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Уголовное дело в отношении бывшего директора ОАО «Агентство ипотечного кредитования» Вениамина Бочкарева возвращено следователю для производства дополнительного следствия. Соответствующее постановление было подписано заместителем прокурора Пензенской области 21 сентября.

Обвинительное заключение по делу поступило в прокуратуру 11 сентября.

«Дело возвращено в соответствии со статьей 221 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с его неполнотой, несоответствием выводов фактическим материалам дела», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Для доследования предоставляется срок один месяц, в случае необходимости орган следствия может его продлить.

23 августа Первомайский районный суд Пензы принял решение оставить Вениамина Бочкарева под домашним арестом еще на два месяца, до 22 октября.

Его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Как было установлено следствием, «АИК» направило не по целевому назначению бюджетные инвестиции на сумму не менее 19 млн рублей.

Также Вениамина Бочкарева подозревают в хищении путем обмана не менее 133 млн рублей из бюджета РФ при расселении жителей домов в зоне строительства путепровода через Суру.

27 октября 2017 года в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Гость|25.09.2018 12:56|

Потом еще и суд вернет.. Прально-прально, и так до истечения сроков давности. Под домашним арестом чай все лучше чем на зоне.

Гость|25.09.2018 13:00|

Чай и кофе

Гость|25.09.2018 13:01|

Оставили бы уже в покое сироту.

Гость|25.09.2018 13:02|

ТЯНУТ-ПОТЯНУТ ТАМ И ДЕЛУ КОНЕЦ.ВОРОВАТЬ В РОССИИ ЛУЧШЕ МИЛЛИОНАМИ...

Гость|25.09.2018 13:11|

Гость писал(a):

Оставили бы уже в покое сироту.
Ведь кормилец-то помер у бедняжки.

Гость|25.09.2018 13:31|

А никто из граждан Пензы и не удивлен в этом! Финиш этого дела предсказуем! Даже конкретную причину или ошибку следствия не указали! Чтобы прокурору захотеть и возвратить уголовное дело из прокуратуры, то его и не надо было бы читать и тем более изучать 10 дней! Это не конфликт ли интересов законности и справедливости следствия и прокурора? Что это за надзор прокурора за следствием и дознанием с момента возбуждения уголовного дела, если его выводы (кому то из чиновников не нравятся) не соответствуют фактическим данным!

Из этого следует, что прокуратура расписалась за свои же промахи и ошибки за весь период прокурорского надзора за этим конкретным делом! По сути об этом и говорит Светлана Артамонова! Но когда в уголовное право и в уголовный процесс вклинивается еще и политика, то судебной перспективы у этого дела нет и не будет никогда! Представьте, что как это дело будет "кувыркаться" если оно все таки дойдет до суда? Время покажет!

Гость|25.09.2018 13:40|

В Пензе привычно тянут передачу дел в суд поближе к истечению срока давности

Гость|25.09.2018 13:42|

А фундаменты рушащихся в Заре домов,это его рук дело. Левый анализ грунта он подложил.

Гость|25.09.2018 13:43|

Коррупция в Пензе непобедима?

Гость|25.09.2018 13:53|

Гость писал(a):

Гость|25.09.2018 13:42|

А фундаменты рушащихся в Заре домов,это его рук дело. Левый анализ грунта он подложил.

А еще он напал на Сирию

Гость|25.09.2018 13:56|

Все прогнило насквозь! Даже пропаганда изо всех сми уже не в силах скрыть всеобщий развал...

Гость|25.09.2018 13:58|

Гость писал(a):

Все прогнило насквозь! Даже пропаганда изо всех сми уже не в силах скрыть всеобщий развал...
Остается тупо террор и уничтожение несогласных. А как еще-то?

Гость|25.09.2018 14:07|

Гость писал(a):

Потом еще и суд вернет.. Прально-прально, и так до истечения сроков давности. Под домашним арестом чай все лучше чем на зоне.
чем же лучше? на зоне ни ЖКХ, ни хапремонта, новые рабочие места создаются, хавчик за госсчет, развлечения всякие от кино до попов.

Гость|25.09.2018 14:31|

Гость писал(a):

Коррупция в Пензе непобедима?
Он же из "семьи",и нынешний из этого же клана.Тянут что бы дело спустить на тормозах,по мошенничеству и злоупотреблении полномочиями срок давности 10 лет.,так что будут разваливать дело доследованиями.

Имя: Гость
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