27.10.2017 | 19:21

В пятницу, 27 октября, Первомайский районный суд Пензы рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего директора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева.

Документ 25 октября подал в суд следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пензенской области.

Как сообщили в пресс-службе суда, Вениамин Бочкарев возражал против рассмотрения ходатайства без своего адвоката Вячеслава Феоктистова. Поэтому принятие решения отложили на два дня.

27 октября суд рассмотрел ходатайство следователя о заключении Бочкарева под стражу и отказал в его удовлетворении.

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Вениамин Бочкарев, племянник экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, «АИК» использовало не по целевому назначению бюджетные инвестиции в сумме не менее 19 млн рублей. Также Вениамин Бочкарев подозревается в хищении путем обмана не менее 133 млн рублей из бюджета РФ при расселении жителей домов, находившихся на участках в зоне строительства путепровода через Суру.