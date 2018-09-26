26.09.2018 | 10:04

Следственное управление СК России по Пензенской области считает необоснованным решение областной прокуратуры о возвращении уголовного дела в отношении Вениамина Бочкарева для дополнительного расследования.

Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального следственного комитета и УФСБ России по Пензенской области.

Бывшему генеральному директору ОАО «Агентство ипотечного кредитования» Вениамину Бочкареву инкриминируются коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями и мошенничество в особо крупном размере. 27 октября 2017 года он был помещен под домашний арест. На данный момент срок этой меры пресечения продлен до 22 октября 2018 года.

По данным следствия, в период с января по март 2012 года Вениамин Бочкарев предложил знакомому предпринимателю стать генеральным застройщиком при возведении домов малоэтажной жилой застройки. Тот дал согласие.

Несмотря на то что с 1 января 2012 года вступили в силу изменения в законодательство о государственных закупках, Вениамин Бочкарев организовал составление документов, подтверждающих заключение между «АИК» и строительной организацией якобы в конце декабря 2011 года договоров генерального подряда на выполнение комплекса строительных работ.

За это он получил от предпринимателя возможность владеть и распоряжаться недвижимостью на улице Леонова в Пензе стоимостью более 8 млн рублей. Право собственности на объект было оформлено на подконтрольное Вениамину Бочкареву ООО.

При реализации федеральной целевой программы по расселению граждан из домов ряд земельных участков, расположенных в зоне строительства путепровода через реку Суру, подлежал изъятию для государственных нужд. Вениамин Бочкарев, выполняя управленческие функции и злоупотребляя полномочиями, допустил нарушения, из-за которых трое граждан лишились права на жилое помещение и утратили свое единственное жилье.

С июня 2007 года по декабрь 2015-го ООО «АИК» реализовывало программы «Дом для молодой семьи в Пензенской области», «Дом для специалистов в сельской местности», «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере». Руководитель агентства использовал часть 56 миллионов рублей из бюджетных инвестиций, выделенных для предоставления займов по этим программам, не по назначению, а на иные цели. В результате права граждан были нарушены, а в работе агентства и реализации программ произошел сбой.

Не позднее июля 2009 года Бочкарев, пользуясь тем, что знакомый задолжал ему 600 тысяч рублей, составил документы, по которым его супруга якобы предоставила данному приятелю беспроцентный заем в сумме более 2 млн рублей (без фактической передачи денег), а в качестве обеспечения принятого на себя обязательства гражданин предоставлял ей свой дом и земельный участок.

В 2010 году Вениамин Бочкарев обманом переоформил недвижимость знакомого на свою супругу. Когда же тот полностью погасил долг, Бочкарев переоформил право собственности на дом и земельный участок на третьих лиц, а также похитил 300 тысяч рублей. В итоге гражданину был причинен имущественный ущерб в общей сложности на сумму 6 млн 800 тысяч рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу поступило в прокуратуру области 11 сентября 2018 года. 21 сентября было принято решение о его возвращении для дополнительного расследования в связи с неполнотой и несоответствием выводов фактическим материалам дела.

«Решается вопрос обжалования решения прокуратуры в соответствии с процедурой, установленной законодательством», - сообщили в СУ СК России по Пензенской области.