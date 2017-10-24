24.10.2017 | 13:03

В Следственном управлении СК России по Пензенской области сообщили, в чем именно подозревается задержанный в понедельник, 23 октября, бывший генеральный директор ОАО «Агентство ипотечного кредитования» Вениамин Бочкарев, племянник бывшего губернатора Василия Бочкарева.

На основании материалов, представленных региональным управлением ФСБ, возбуждены уголовные дела по признакам злоупотребления полномочиями и мошенничества, совершенного с использованием служебного положения в особо крупном размере. Именно эти преступления инкриминируются Вениамину Бочкареву.

По данным следствия, злоупотребление Бочкаревым своими полномочиями причинило существенный вред участникам целевых программ «Дом для молодой семьи» и подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере», а также интересам общества и государства. При этом «АИК» использовало не по целевому назначению бюджетные инвестиции в сумме не менее 19 млн рублей.

Также Вениамин Бочкарев подозревается в хищении путем обмана не менее 133 млн рублей бюджетных средств Российской Федерации при реализации программы по расселению граждан из домов, располагавшихся на участках в зоне строительства мостового перехода через реку Суру и подлежавших изъятию для государственных нужд.

«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении обвинения», - сообщили в региональном следственном управлении.