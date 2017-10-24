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Криминал | Вениамин Бочкарев подозревается в хищении 133 млн бюджетных средств

24.10.2017|13:03
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В Следственном управлении СК России по Пензенской области сообщили, в чем именно подозревается задержанный в понедельник, 23 октября, бывший генеральный директор ОАО «Агентство ипотечного кредитования» Вениамин Бочкарев, племянник бывшего губернатора Василия Бочкарева.

На основании материалов, представленных региональным управлением ФСБ, возбуждены уголовные дела по признакам злоупотребления полномочиями и мошенничества, совершенного с использованием служебного положения в особо крупном размере. Именно эти преступления инкриминируются Вениамину Бочкареву.

По данным следствия, злоупотребление Бочкаревым своими полномочиями причинило существенный вред участникам целевых программ «Дом для молодой семьи» и подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере», а также интересам общества и государства. При этом «АИК» использовало не по целевому назначению бюджетные инвестиции в сумме не менее 19 млн рублей.

Также Вениамин Бочкарев подозревается в хищении путем обмана не менее 133 млн рублей бюджетных средств Российской Федерации при реализации программы по расселению граждан из домов, располагавшихся на участках в зоне строительства мостового перехода через реку Суру и подлежавших изъятию для государственных нужд.

«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении обвинения», - сообщили в региональном следственном управлении.

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Гость|24.10.2017 13:32|

Фамилию позорит

Гость|24.10.2017 13:36|

Подозревается?!....

Гость|24.10.2017 13:38|

Запасаемся покорном и усаживаемся поудобнее... Представление только начинается. Далее будет ужасно интересно...

Гость|24.10.2017 13:39|

Интересно кого Веня потянет за собой, какие ФИО известные в подельниках.

Гость|24.10.2017 13:40|

Пошла жара в хату!

Гость|24.10.2017 13:42|

Кто следующий? Кто-то уже подался в бега?

Гость|24.10.2017 13:43|

Тюрин как там кто в курсе?

Гость|24.10.2017 13:50|

penzainform.ru писал(a):

Также Вениамин Бочкарев подозревается в хищении путем обмана не менее 133 млн рублей бюджетных средств Российской Федерации при реализации программы по расселению граждан из домов, располагавшихся на участках в зоне строительства мостового перехода через реку Суру и подлежавших изъятию для государственных нужд.
С расселением у Суры история повторяется: Белозерцев поручил Савину заняться этим вопросом.

Деньги по всей видимости снова выделены, а власти дают понять одно-идите отсюда самим есть нечего.

Гость|24.10.2017 13:53|

Метла сменилась !

Гость|24.10.2017 13:53|

Одно ворьё

Гость|24.10.2017 13:54|

penzainform.ru писал(a):

не менее 133 млн

Это видимо не все, это то, что позволили заметить.

Гость|24.10.2017 13:56|

Нечастный мученик Вениамин!!!

Гость|24.10.2017 13:59|

Под флагом господа так хорошо воруется, а как же НЕ УКРАДИ?

Гость|24.10.2017 14:01|

Гость писал(a):

Нечастный мученик Вениамин!!!

Что, еще одного после царя в святые? Не много ли святых?

Гость|24.10.2017 14:05|

Пауков есть, Веня туда же, кто еще из окружения следующий?

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Имя: Гость
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