В Пензенской области в 2026 году посеяли более 1 000 кг желудей дуба, рассказали в региональном минлесхозе.

Работы проводились в Белинском, Кузнецком, Лопатинском, Ломовском, Мокшанском, Никольском и Юрсовском лесничествах.

«По данным инвентаризации за 2026 год приживаемость дуба составляет примерно 65%», - отметили специалисты на странице министерства во «ВКонтакте».

В 2027 году посев желудей дуба планируют продолжить.

Минлесхоз регулярно просит жителей региона помочь в сборе желудей дуба черешчатого для восстановления лесов. Пензенцы передавали в министерство около 3 000 кг материала.