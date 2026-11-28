20 семьям вручили сертификаты на региональный семейный капитал. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщили в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Право на выплату в 1 млн рублей для улучшения жилищных условий имеют те семьи, в которых после 1 июня 2026 года родился второй ребенок.

Чтобы получить сертификат, необходимо соблюдение следующих условий:

- возраст одного из родителей до 35 лет включительно;

- второй ребенок рожден в Пензенской области и зарегистрирован в местном загсе;

- все члены семьи имеют гражданство РФ;

- семья живет в Пензенской области;

- семья нуждается в улучшении жилищных условий (менее 15 кв. м на человека).

В 2026-м на реализацию программы заложили 300 млн рублей. То есть 300 семей могли получить деньги и улучшить жилищные условия. Однако позже объем финансирования уменьшили.

В 2027 году на реализацию этой меры поддержки также заложили 300 млн рублей.