В 2027-м 300 пензенских семей смогут получить по 1 млн рублей

В Пензенской области на финансирование семейного капитала в 2027 году заложили 300 млн рублей.

Таким образом, в следующем году 300 семей смогут получить по 1 млн рублей на улучшение жилищный условий.

«Ранее установленный на текущий год объем финансирования меры поддержки скорректирован в сторону уменьшения», - отметили в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии.

В 2026-м на реализацию программы также заложили 300 млн рублей.

Право на сертификат имеют те семьи, в которых после 1 июня 2026 года родился второй ребенок.

Чтобы получить выплату, необходимо соблюдение следующих условий:

- возраст одного из родителей - до 35 лет включительно;

- второй ребенок рожден в Пензенской области и зарегистрирован в местном загсе;

- все члены семьи имеют гражданство РФ;

- семья живет в Пензенской области;

- семья нуждается в улучшении жилищных условий (менее 15 кв. м на человека).