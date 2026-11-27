Маршрут № 165 Пенза - Грабово после Нового года будут обслуживать практически новые МАЗы. Об этом стало известно во время прямой линии губернатора в четверг, 26 ноября.

Заменить автобусы попросили жители Бессоновки, которые ежедневно ездят на них в Пензу.

По словам министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александра Гришаева, на маршруте № 165 действительно пришло время обновлять транспорт.

«Мы посмотрели: «Меркурий» до конца года получает 20 автобусов, он обслуживает этот маршрут. Но новые автобусы пойдут на маршрут № 54, как указано в соглашении. А с него практически новые автобусы, год эксплуатации, перебрасываем на 165-й», - озвучил план министр.

Замену машин на маршруте, связывающем Пензу и Грабово, проведут в конце января - начале февраля.