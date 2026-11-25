В регионе на 1 ноября 2026 года проживало 4 587 ВИЧ-инфицированных, сообщили в Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи. В статистику не включили граждан, содержащихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний и живущих в Заречном.

За 10 месяцев было зарегистрировано 176 новых случаев ВИЧ-инфекции. Преобладающим путем передачи остается половой (96,6%), основная масса заболевших - люди в возрасте 30-49 лет.

В регионе проживают 33 ВИЧ-положительных ребенка и 131 малыш, рожденный от ВИЧ-инфицированной матери.

В Пензе все желающие могут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус, пройдя обследование в центре профилактики и борьбы со СПИД. Он находится на пр. Победы, 122; телефон для справок (8412) 96-66-55.

Центр работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 (обследование на ВИЧ-инфекцию - с 8:00 до 15:00, выдача результатов - с 8:00 до 18:00).