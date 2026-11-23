В администрации Никольского района, которая располагается на улице Московской в Никольске, провели групповую тактико-специальную тренировку с привлечением представителей аппарата оперштаба областного управления ФСБ.

Отрабатывались действия при захвате заложников и обнаружении взрывного устройства.

Участники тренировки в числе прочего продумывали организацию дорожного движения в окружении объекта и проведение эвакуации.

«Руководством и персоналом закреплен на практике алгоритм действий при совершении террористического акта и взаимодействия между территориальными органами МВД России, МЧС России и ФСБ России», - сообщили в УФСБ России по Пензенской области.

Ранее в Пензе сотрудники Росгвардии в преддверии зимы отработали приемы контраварийного и экстремального вождения. Особое внимание уделялось тактике, необходимой при преследовании и задержании нарушителей.