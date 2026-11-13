Росгвардейцы отработали приемы контраварийного вождения

Общество

Росгвардейцы отработали приемы контраварийного вождения
Печать
Max

В Пензе сотрудники Росгвардии в преддверии зимы отработали приемы контраварийного и экстремального вождения. Занятия проводились на специально оборудованной площадке под руководством работника военной автомобильной инспекции Тагира Абубякерова.

Целями тренировки были совершенствование навыков управления служебной машиной в сложных дорожных условиях и оттачивание действий при возникновении нештатных ситуаций.

«Водители выполнили комплекс упражнений, позволяющих оценить поведение автомобиля при резком изменении направления движения и потере сцепления колес с покрытием. Участники отрабатывали объезд внезапно возникающих препятствий, стабилизацию автомобиля при заносе передней и задней оси, а также выполнение разворота на 180 градусов», - перечислили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Особое внимание уделялось тактике, необходимой при преследовании и задержании нарушителей. Участники выполнили элементы преследования и блокирования машины, отточив навыки маневрирования и взаимодействия.

Кроме того, водители учились правильно оценивать обстановку, выбирать оптимальную траекторию движения и сохранять контроль над машиной при выполнении сложных маневров.

«Все упражнения выполнялись поэтапно, под контролем инструктора и с соблюдением необходимых мер безопасности. Такой подход позволяет довести навыки управления служебным транспортом до автоматизма и обеспечить уверенные действия сотрудников при выполнении служебных задач», - заключили в управлении.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
росгвардия вождение учения
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!