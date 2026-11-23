В пензенском Детском парке на улице Кронштадтской, 1а, в преддверии зимних праздников появятся новые световые украшения. Информацию об этом разместили на портале госзакупок в понедельник, 23 ноября.

Речь идет о 2 шрифтовых инсталляциях «ДЕТСКИЙ ПАРК» с объемными светящимися буквами высотой 34 см (их смонтируют у входных групп); 20 светодиодных снежинках высотой 86 см (ими украсят ограждение спортивной площадки) и гирлянде «Бахрома» общей длиной 251 м.

За арт-объекты предполагается заплатить 619 680 рублей, заказчиком выступает парк Белинского, на балансе которого находится Детский парк.

Все конструкции должны быть доставлены в срок до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что для украшения Пензы также приобретут новый комплект световых фигур: «Семью зайцев», «Белку с орехом», «Сову», консоли «Завиток» и «Пять звезд», растяжку «Лира».