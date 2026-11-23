Правительство намерено упростить процедуру банкротства гражданам, заключившим контракт с Минобороны для участия в СВО, а также мобилизованным и срочникам. Законопроект размещен в электронной базе Госдумы.

Документ устанавливает возможность досрочного завершения судебного банкротства без продажи имущества и без обычных последствий для поручителей, если накопленный долг не превышает 10 млн рублей.

В стандартной практике реализация активов - обязательный этап процедуры, а упрощенное списание допускается для подписавших контракт после 1 декабря 2024 года либо при внесудебном банкротстве.

Согласно предлагаемым корректировкам, имущество стоимостью меньше 10 млн исключается из конкурсной массы - в нее входит только то, что выходит за лимит. По общему правилу должник лишается всего, кроме единственного жилья и предметов первой необходимости.

Еще одно новшество - прекращение ипотеки с сохранением квартиры за должником при отсутствии мирового соглашения. Банк обязан снять обременения в течение 10 рабочих дней, без изъятия и продажи, установленных в обычном порядке.

Далее, согласно законопроекту суд обязан рассмотреть ходатайство за 1 месяц, в то время как торги и расчеты замораживаются сразу после его подачи. При текущей практике на это уходит до полугода из-за оценки и торгов.

С поручителей, залогодателей и супругов предлагается снимать все обязательства. На данный момент кредитные учреждения имеют право требовать от них возврата долга.

После банкротства для участников СВО не будут действовать ограничения, установленные для прочих лиц. Они смогут сразу занимать руководящие посты, не уведомляя банки о своем статусе.

Новые нормы распространяются только на дела о банкротстве, которые были возбуждены до 1 ноября 2026 года, оговаривается в законопроекте. Предполагается их вступление в силу с момента официального опубликования.