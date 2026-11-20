В Пензе на Ахунском кладбище есть острая проблема со сбором и вывозом мусора. Жители города много раз жаловались на санитарное состояние территории.

Отходы закапывают в ямах. На кладбище нет контейнеров для их сбора.

Депутаты гордумы, а также начальник управления ЖКХ и директор подрядной организации провели на кладбище выездное совещание и обсудили возможные выходы из ситуации.

«По итогам встречи участники рассмотрели возможность установки контейнеров весной следующего года с учетом действующих законодательных требований и технических особенностей территории», - говорится на сайте Пензенской гордумы.

В 2025 году на Ахунском кладбище заменили часть ограждения, расположенного на улице Кордон Студеный. Подрядчик изготовил и установил 100 погонных метров забора. Стоимость работ составила 289 400 рублей.