Для парка Белинского приобрели новый снегоуборщик. По словам главы города Олега Денисова, техника закуплена на средства туристического налога.

«Машина компактная, с бортовым поворотом, повышенной мощностью и усиленной гидравликой. Это поможет оперативно очищать территорию в условиях ограниченного пространства - центральные аллеи, узкие парковые дорожки и склоны», - написал чиновник на своих страницах в соцсетях в четверг, 19 ноября.

Тяжелое навесное оборудование можно будет использовать для работы с плотными сугробами, уточнил он.

Олег Денисов пообещал проверить спецтехнику в деле, как только выпадет достаточно снега для полноценной уборки.

По данным портала госзакупок, мини-погрузчик обошелся казне в 4 314 000 рублей.