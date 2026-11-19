«Враги пытались испортить нам День ракетных войск и артиллерии, но силы ПВО Минобороны России сработали быстро, четко и профессионально» - так губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал ракетную угрозу, объявленную в регионе в четверг, 19 ноября.

Режим «Ракетная опасность» ввели в 14:08. Были запущены сирены, прошли СМС-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению.

Также в Пензенской области объявлялся план «Ковер» (ограничения на прием и выпуск воздушных судов).

Отбой ракетной опасности дали в 15:13, «Ковер» отменили в 15:32.

«Ракетная угроза была ликвидирована, не достигнув территории Пензенской области. Спасибо нашим военнослужащим, несущим боевое дежурство, за защиту мирных граждан!» - написал Олег Мельниченко в соцсетях.