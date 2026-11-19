В четверг, 19 ноября, в Пензенской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщили в РСЧС.

Как всегда, запущены СМС-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению.

При получении такого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом в здании.

Тем, кто на улице, нужно зайти в ближайшее укрытие и оставаться там до сигнала «Отбой ракетной опасности».

Кроме того, в Пензенской области введен план «Ковер». Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В ноябре ракетную опасность в регионе объявили уже в четвертый раз.