В прокуратуре Кузнецка в четверг, 19 ноября, начнет работать горячая линия по вопросам защиты прав граждан, которые пострадали от кибермошенничества.

Кузнечане смогут пожаловаться на отказ регистрировать сообщения о таких преступлениях, возбуждать уголовное дело, на приостановление уголовного преследования, прекращение расследования и другие факты.

Звонки примут по номерам: 8 (84157) 3-28-32, 8 (84157) 3-28-31 - с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.

Горячая линия будет работать до 30 ноября, рассказали в администрации города.

Ранее стало известно, что 19-го числа в Кузнецке в здании прокуратуры личный прием граждан проведет первый заместитель прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг. Горожане и жители района смогут сообщить о нарушении их прав.