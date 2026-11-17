Жители Кузнецкого района смогут пожаловаться на нарушение их прав первому заместителю прокурора Пензенской области Алесандру Лейзенбергу.

Личный прием граждан он проведет в четверг, 19 ноября, в Кузнецке в здании прокуратуры по адресу: улица Комсомольская, 34а.

Горожан и жителей района ожидают с 11:00 до 12:00.

Предварительно записаться на прием необходимо до 18 ноября. Звонки принимаются с 09:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45) по телефонам: 8 (8412) 36-80-00 (прокуратура Пензенской области), 8 (841-57) 9-03-76, 3-28-21, 3-28-22 (прокуратура Кузнецкого района).

«Поступившие на личном приеме обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.