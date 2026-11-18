В России мошенники массово распространяют фишинговые ссылки, маскируя их под юбилейные акции и опросы от имени известных брендов, предупредили в МВД РФ.

Жертве предлагается пройти короткий тест, после чего сразу же появляется сообщение о выигрыше крупной суммы. Для получения денег нужно написать «оператору» в мессенджере.

Затем под предлогом оплаты комиссии, верификации карты у человека выманивают либо прямой перевод средств, либо банковские реквизиты.

«Запомните: настоящие организаторы проводят розыгрыши только на официальных площадках и никогда не просят платить за получение выигрыша», - обратились к россиянам правоохранители.

Ранее сообщалось, что в преддверии окончания срока уплаты имущественных налогов (1 декабря) в Пензенской области участились случаи, когда мошенники представляются сотрудниками налоговых органов.