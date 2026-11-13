Мошенники стали чаще представляться сотрудниками налоговых органов

В Пензенской области в преддверии окончания срока уплаты имущественных налогов (1 декабря) участились случаи мошенничества.

Жителям региона звонят злоумышленники, представляющиеся сотрудниками налоговых органов. Они сообщают, что абоненту пришло письмо с требованием об уплате, но, чтобы получить его, надо продиктовать код из СМС.

Затем аферисты отправляют ссылку для дистанционного подписания соглашения.

«Таким образом мошенники пытаются получить доступ к учетной записи на портале госуслуг или других сайтах, чтобы в конечном счете завладеть персональными данными налогоплательщика и потом от его имени выполнять финансовые операции», - предупредили в УФНС России по Пензенской области.

В ведомстве подчеркнули, что их сотрудники никогда не запрашивают личные данные, не требуют перевести деньги на карту, не просят перейти по подозрительным ссылкам и продиктовать коды.

«Следует быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников и при поступлении подобных звонков немедленно прекратить общение», - посоветовали налоговики.