18 ноября в Пензенской области будет облачно, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут 0...-5 градусов, осадки не ожидаются. Днем ртутные столбики поднимутся до -2...+3, пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем.

В ночь на четверг погода не изменится.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с. Днем его порывы местами могут достигать 15-18 м/с. Возможен слабый гололед.

Ранее синоптики предупредили, что с середины рабочей недели регион окажется во власти очередного вихря с Атлантики. Он принесет с собой осадки смешанного характера и усиление ветра.