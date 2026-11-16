На начавшейся неделе погода в регионе будет переменчивой

Погода в Пензенской области на стартовавшей рабочей неделе окажется переменчивой, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 16 ноября.

Сначала территория региона продолжит оставаться под влиянием поля повышенного давления. Будет солнечно и сухо.

«Но уже в середине периода край окажется во власти очередного вихря с Атлантики. С собой он принесет осадки смешанного характера, усиление ветра и гололедные явления», - проинформировала синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

Температурный режим останется повышенным.

В светлое время суток ожидается от -1 до +7 градусов, в темное - до -7.