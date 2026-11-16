В гордуме обсудили выделение денег на Комсомольский парк

В Пензе так и не определили судьбу парка культуры и отдыха «Комсомольский», расположенного в Заводском районе. Вопрос поднимался на заседании в гордуме в понедельник, 16 ноября.

Депутат Алексей Шуварин уточнил, что на содержание парка в 2027 году планируется направить почти 41 млн рублей, и поинтересовался, есть ли в этом смысл, если были планы присоединить его к парку Белинского.

Начальник финансового управления Ольга Завьялкина пояснила: на сегодняшний день конкретное решение о реорганизации не принято, поэтому средства закладываются исходя из численности работников и спрогнозированных расходов.

Инициатива о включении Комсомольского парка в состав ЦПКиО имени В. Г. Белинского была озвучена депутатом Андреем Жданниковым в марте.

«Я ознакомился с результатами проверки контрольно-счетной палаты. Деятельность парка за 2024-2025 годы была признана неэффективной. Был отмечен ряд нарушений, в том числе установлены признаки нецелевого расходования бюджетных средств, необоснованного и нерационального расходования целевых средств», - заявил он тогда.

По словам Жданникова, парк является муниципальным казенным учреждением (МКУ), на которое ежегодно выделяются десятки миллионов рублей из городского бюджета, обратно же в казну поступает около 6-7 млн.

На балансе парка Белинского сейчас находятся парк «Семейный» на ГПЗ, Детский парк на улице Кронштадтской, Олимпийская аллея с веревочным парком, Тропа здоровья, Оборонительный вал, Лермонтовский сквер.