Комсомольскому парку нужны аттракционы, чтобы он мог зарабатывать деньги, а жители Заводского района с детьми - интересно проводить досуг. На комиссии гордумы в понедельник, 16 ноября, депутат Андрей Жданников предложил выделить на их приобретение 10 млн рублей.

Он отметил, что сейчас парк зарабатывает только за счет роллердрома. Пока не определились, присоединять его к ЦПКиО им. Белинского или нет, нужно хоть как-то поддерживать учреждение на плаву.

Еще в марте Жданников подчеркивал, что на содержание парка ежегодно тратятся десятки миллионов рублей, а дохода он приносит всего на 6-7 миллионов.

Новые аттракционы, по его мнению, могли бы частично решить проблему.

Предложение рассмотрят на ближайшей сессии гордумы.