Во вторник, 17 ноября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут 0...-5 градусов. Осадков в прогнозе нет.

Днем синоптики обещают -2...+3. В ночь на среду будет -2...-7 градусов, по-прежнему без осадков.

В народном календаре 17 ноября - Ерема - сиди дома. Если в этот день на небе замечали облака, похожие на гребни морских волн, ждали скорого наступления плохой погоды.

Прогноз погоды на рабочую неделю можно посмотреть здесь.