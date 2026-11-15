Во врачебно-физкультурном диспансере появился велоэргометр

Общество

Во врачебно-физкультурном диспансере появился велоэргометр
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В Пензенском областном врачебно-физкультурном диспансере появилось новое диагностическое оборудование - современный велоэргометр.

В региональном минздраве отметили, что велоэргометрия является одним из ключевых методов диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Она проводится с применением динамической нагрузки.

Пока пациент выполняет упражнение на тренажере, специалисты регистрируют его электрокардиограмму спортсмена и отслеживают любые изменения уровня артериального давления.

Ранее стало известно, что в областной больнице имени Н. Н. Бурденко тестируют комплекс виртуальной нейрореабилитации и восстановления функций конечностей.

В системе используются технологии виртуальной реальности для вовлечения пациента в процесс лечения. Она создана, чтобы помочь людям, имеющим тяжелые неврологические нарушения или перенесшим ампутацию конечностей.

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