В областной больнице тестируют комплекс виртуальной реабилитации

В областной больнице имени Н. Н. Бурденко тестируют комплекс виртуальной нейрореабилитации и восстановления функций конечностей. Учреждение стало одной из первых площадок в России для апробации инновационной системы, разработанной Саранским заводом медицинского оборудования.

В комплексе используются технологии виртуальной реальности для вовлечения пациента в процесс лечения. Он создан, чтобы помочь людям, имеющим тяжелые неврологические нарушения или перенесшим ампутацию конечностей.

Сценарии представляют собой набор упражнений, которые нужно выполнить или повторить.

«Умная система сканирует рост и вес человека, задаются определенные параметры, и на их основе происходит индивидуальный подбор программы виртуальной навигации. Упражнения предлагается делать на фоне природы, рыбалки, на футбольном поле, тем самым отвлекая пациента от больничной обстановки. Это помогает преодолеть психологический барьер и страх перед движением, которые часто возникают у людей после тяжелых травм», - пояснил заместитель главного врача по хирургии областной больницы Денис Логачев.

До конца года, в период тестирования, медики планируют оценивать удобство интерфейса, точность датчиков и клиническую эффективность системы.

«По итогам испытаний будет принято решение о целесообразности внедрения данного комплекса в постоянную практику реабилитации пациентов Пензенской области», - сообщили в региональном минздраве.