Беспилотные грузовики на трассах: кто понесет ответственность при ДТП

Общество

Беспилотные грузовики на трассах: кто понесет ответственность при ДТП
Печать
Max

В Минтрансе России рассказали, кто понесет ответственность при ДТП с беспилотными автомобилями. Такие грузовики уже проходят испытания на трассах М-4, М-11, М-12 и ЦКАД.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о единых правилах эксплуатации беспилотного транспорта на дорогах общего пользования. После его принятия можно будет перейти от экспериментальных режимов к полноценному использованию автономных машин по всей стране.

«Документ определяет требования к безопасности, техническому обслуживанию и страхованию беспилотных автомобилей. Также он устанавливает, кто будет отвечать за возможные происшествия», - пояснили в Минтрансе.

Так, отвечать за аварию может не только владелец, но и производитель транспортного средства, и разработчик системы вождения. Будут учитывать режим движения машины, исправность системы и соблюдение правил эксплуатации.

Законопроект предусматривает обязательное страхование ответственности владельцев, помощь дистанционного оператора при нештатной ситуации и защиту программного обеспечения от постороннего вмешательства.

В Минтрансе добавили, что автономные машины планируется использовать при перевозке грузов и пассажиров (беспилотное такси).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
автомобиль пдд водитель
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!