Беспилотные грузовики на трассах: кто понесет ответственность при ДТП

В Минтрансе России рассказали, кто понесет ответственность при ДТП с беспилотными автомобилями. Такие грузовики уже проходят испытания на трассах М-4, М-11, М-12 и ЦКАД.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о единых правилах эксплуатации беспилотного транспорта на дорогах общего пользования. После его принятия можно будет перейти от экспериментальных режимов к полноценному использованию автономных машин по всей стране.

«Документ определяет требования к безопасности, техническому обслуживанию и страхованию беспилотных автомобилей. Также он устанавливает, кто будет отвечать за возможные происшествия», - пояснили в Минтрансе.

Так, отвечать за аварию может не только владелец, но и производитель транспортного средства, и разработчик системы вождения. Будут учитывать режим движения машины, исправность системы и соблюдение правил эксплуатации.

Законопроект предусматривает обязательное страхование ответственности владельцев, помощь дистанционного оператора при нештатной ситуации и защиту программного обеспечения от постороннего вмешательства.

В Минтрансе добавили, что автономные машины планируется использовать при перевозке грузов и пассажиров (беспилотное такси).