В регионе за осень высадили более 76 000 дубов

Минлесхоз Пензенской области подвел итоги осенней акции «Сохраним лес». С сентября по октябрь в регионе высадили более 76 000 сеянцев, желудей и саженцев дуба черешчатого.

Общая площадь работ составила 47,8 га.

«Особое внимание уделено озеленению муниципальных образований, где высажено 710 деревьев и кустарников», - рассказали в министерстве.

Высадкой занимались около 1 000 человек. Это волонтеры, активисты, студенты, школьники, представители власти, бизнеса и общественных организаций.

Также в рамках акции в регионе высаживали сеянцы сосны обыкновенной. Так, в Шемышейском лесничестве (недалеко от поселка Шемышейка) 4,5 тыс. штук растения появились на площади 1 га.