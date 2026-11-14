В Пензенской области для сирот приобрели 154 квартиры

В Пензенской области на 77,8% выполнили план на 2026 год по обеспечению жильем детей-сирот.

На текущий момент предоставлены 3 сертификата на приобретение помещений в собственность или для полного погашения ипотеки. Регион приобрел 154 квартиры, 99 из них - в новостройках, а 55 - на вторичном рынке недвижимости.

До конца года планируется предоставить 2 денежные выплаты и 43 жилых помещения, отметили в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области до 2029 года для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируют закупить 1 033 квартиры.

Приобретать жилье намерены следующим образом: в 2027 году - 386 квартир, в 2028-м - 245, в 2029-м - 245.