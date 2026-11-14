Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 15 ноября

Общество

Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 15 ноября
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15 ноября в Пензенской области ожидается облачная погода с прояснениями. В ночь на воскресенье прогнозируется небольшой дождь с мокрым снегом, рассказали синоптики Приволжского УГМС.

В темное время суток температура опустится до -1…+4 градусов. Днем термометр покажет 0…+5. Погоду обещают преимущественно без осадков.

В течение суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с.

Ранее сообщалось, что в выходные жителей региона ждут температурные качели. В субботу температура повысится из-за выноса теплого воздуха с южных широт. В воскресенье придет антициклон, и осадки прекратятся.

В старину подмечали: если 15 ноября небо на закате ясное и с золотистым отливом, то хорошая погода будет стоять несколько дней.

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