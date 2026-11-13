В выходные погода в Пензенской области будет переменчивой

Общество

В выходные погода в Пензенской области будет переменчивой
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В предстоящие выходные жителей Пензенской области ждут погодные качели. Об этом специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили в пятницу, 13 ноября.

«В субботний день регион окажется во власти «шустрого» Атлантического циклона. Его активное прохождение будет сопровождаться обильными дождями и сильным порывистым ветром», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Светлана Кашеева.

По ее словам, из-за выноса теплого воздуха с южных широт значительно повысится температура воздуха: в дневные часы ртутные столбики могут подняться до +12 градусов.

«Однако уже в воскресенье на смену вихрю с запада придет антициклон. Осадки прекратятся, температурный режим существенно понизится до отрицательных значений ночью и слабоположительных днем», - добавила Светлана Кашеева.

Так, в темное время суток за окном будет до -2 градусов, в светлое - максимум до +5.

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