В выходные погода в Пензенской области будет переменчивой

В предстоящие выходные жителей Пензенской области ждут погодные качели. Об этом специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили в пятницу, 13 ноября.

«В субботний день регион окажется во власти «шустрого» Атлантического циклона. Его активное прохождение будет сопровождаться обильными дождями и сильным порывистым ветром», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Светлана Кашеева.

По ее словам, из-за выноса теплого воздуха с южных широт значительно повысится температура воздуха: в дневные часы ртутные столбики могут подняться до +12 градусов.

«Однако уже в воскресенье на смену вихрю с запада придет антициклон. Осадки прекратятся, температурный режим существенно понизится до отрицательных значений ночью и слабоположительных днем», - добавила Светлана Кашеева.

Так, в темное время суток за окном будет до -2 градусов, в светлое - максимум до +5.