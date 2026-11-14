Пензенских водителей призвали заменить шины

Общество

Пензенских водителей призвали заменить шины
Печать
Max

В Пензенской области уже можно наблюдать заморозки в ночное время. В связи с этим Госавтоинспекция призвала водителей посетить станции техобслуживания и заменить шины.

Автомобилистам напомнили о рекомендации менять колеса, когда дневная температура устойчиво держится в районе +5…+7 градусов.

«Своевременная замена резины позволяет водителям уверенно управлять транспортным средством в условиях неблагоприятных погодных изменений, что, в свою очередь, поможет предотвратить ДТП и сохранить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения», - отметили в областной ГАИ.

В регионе в субботу, 14 ноября, погода теплая. Температура, по прогнозу синоптиков, может достигнуть +12 градусов.

Однако потом значения приблизятся к климатической норме. Днем ожидается +1…+5, ночью -3…+2.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
водитель автомобиль гаи
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!