Пензенских водителей призвали заменить шины

В Пензенской области уже можно наблюдать заморозки в ночное время. В связи с этим Госавтоинспекция призвала водителей посетить станции техобслуживания и заменить шины.

Автомобилистам напомнили о рекомендации менять колеса, когда дневная температура устойчиво держится в районе +5…+7 градусов.

«Своевременная замена резины позволяет водителям уверенно управлять транспортным средством в условиях неблагоприятных погодных изменений, что, в свою очередь, поможет предотвратить ДТП и сохранить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения», - отметили в областной ГАИ.

В регионе в субботу, 14 ноября, погода теплая. Температура, по прогнозу синоптиков, может достигнуть +12 градусов.

Однако потом значения приблизятся к климатической норме. Днем ожидается +1…+5, ночью -3…+2.