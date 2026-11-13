14 ноября в Пензенской области ожидается +12 градусов

Общество

14 ноября в Пензенской области ожидается +12 градусов
Печать
Max

14 ноября в Пензенской области будет облачно и дождливо, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +1...+6 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +7...+12. К ночи на воскресенье прогнозируется -2...+3, местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.

В темное время суток будет дуть южный ветер, в светлое - юго-западный со скоростью 8-13 м/с. Местами порывы могут достигать 15-20 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что в предстоящие выходные погода в Пензенской области окажется переменчивой. В субботу на погоду повлияют Атлантический циклон и вынос теплого воздуха с южных широт.

В старину подмечали: если 14 ноября тепло, то и зима будет теплой.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!