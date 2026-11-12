На дороги Пензы из-за снегопада вышла коммунальная техника

В четверг, 12 ноября, в Пензе в связи с первым обильным снегопадом вышла на дороги коммунальная техника.

«Наступление настоящей зимы он [снегопад] еще не означает, но условия движения транспорта может усложнить. Пока температура выше нуля, основной упор – на мониторинг объектов улично-дорожной сети», - сообщил глава Пензы Олег Денисов.

За состоянием проезжей части следят с использованием 26 комбинированных машин МБУ «Пензавтодор», тротуаров - 20 тракторов с навесным оборудованием.

«В случае необходимости проведем локальную обработку проезжей части или пешеходных зон», - пообещал Олег Денисов.

Уже завтра, 13 ноября, в Пензенской области осадков не ожидается.