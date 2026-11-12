На дороги Пензы из-за снегопада вышла коммунальная техника

Общество

На дороги Пензы из-за снегопада вышла коммунальная техника
Печать
Max

В четверг, 12 ноября, в Пензе в связи с первым обильным снегопадом вышла на дороги коммунальная техника.

На дороги Пензы из-за снегопада вышла коммунальная техника

«Наступление настоящей зимы он [снегопад] еще не означает, но условия движения транспорта может усложнить. Пока температура выше нуля, основной упор – на мониторинг объектов улично-дорожной сети», - сообщил глава Пензы Олег Денисов.

За состоянием проезжей части следят с использованием 26 комбинированных машин МБУ «Пензавтодор», тротуаров - 20 тракторов с навесным оборудованием.

На дороги Пензы из-за снегопада вышла коммунальная техника

«В случае необходимости проведем локальную обработку проезжей части или пешеходных зон», - пообещал Олег Денисов.

Уже завтра, 13 ноября, в Пензенской области осадков не ожидается.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
снег погода техника
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!