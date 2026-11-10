В Пензенской области подтвердили 29 случаев гриппа

В Пензенской области с 2 по 8 ноября региональное управление Роспотребнадзора зарегистрировало 1 950 случаев ОРВИ.

Динамика к предыдущей неделе составила -7,8% (2 166 подхвативших инфекцию).

15,4% заболевших и обратившихся к врачам - дети, уточнили в ведомстве. Это меньше, чем за предыдущий период (21,7%).

В Пензе также зафиксировали снижение заболеваемости ОРВИ на 10,8%.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, подтверждено выделение вируса гриппа у 29 пациентов.

По информации регионального минздрава, в этом эпидсезоне будут распространены штаммы гриппа группы А: Н1N1 (свиной), Н3N2 (гонконгский), - а также группы В (линия Victoria). Наиболее агрессивный - гонконгский: он быстрее развивается в организме, дает стойкую температуру до 40 градусов и выше.