11 ноября жителей региона ждет день без осадков

11 ноября в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -2...+3 градуса, днем ртутные столбики поднимутся до 0...+5. К ночи на четверг прогнозируется снова -3...+2, осадки также не предвидятся.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе регион окажется под влиянием поля повышенного давления.

Температурный режим останется в пределах климатической нормы.