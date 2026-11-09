На начавшейся неделе в регионе не станет ни теплее, ни холоднее

На стартовавшей рабочей неделе Пензенская область окажется под влиянием поля повышенного давления, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 9 ноября.
«В отдельных районах ожидаются небольшие осадки смешанного характера, местами туманы», - проинформировала синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.
Температурный режим останется в пределах нормы ноября.
В светлое время суток ожидается от -1 до +5 градусов, в темное - до -6.
По прогнозу, ветер в течение рабочей недели будет западным и южным, а его скорость не превысит 12 м/с.