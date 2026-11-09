На начавшейся неделе в регионе не станет ни теплее, ни холоднее

Общество

На начавшейся неделе в регионе не станет ни теплее, ни холоднее
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На стартовавшей рабочей неделе Пензенская область окажется под влиянием поля повышенного давления, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 9 ноября.

«В отдельных районах ожидаются небольшие осадки смешанного характера, местами туманы», - проинформировала синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

Температурный режим останется в пределах нормы ноября.

В светлое время суток ожидается от -1 до +5 градусов, в темное - до -6.

По прогнозу, ветер в течение рабочей недели будет западным и южным, а его скорость не превысит 12 м/с.

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