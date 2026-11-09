Пензенские полицейские вернулись с Северного Кавказа

Общество

Пензенские полицейские вернулись с Северного Кавказа
Печать
Max

В Пензу вернулся сводный отряд полицейских, который провел 6 месяцев в служебной командировке на Северном Кавказе.

Пензенские полицейские вернулись с Северного Кавказа

«Стражи порядка добросовестно выполняли свой долг, обеспечивая общественный порядок вдали от родного дома», - подчеркнули в УМВД России по Пензенской области.

Пензенские полицейские вернулись с Северного Кавказа

Полицейских встречали не только родные и друзья, но и руководство. Начальник регионального управления МВД Павел Гаврилин поздравил их с благополучным возвращением домой и вручил почетные грамоты отличившимся сотрудникам.

После отдыха полицейские вновь приступят к исполнению своих обязанностей в родных подразделениях.

Несколькими днями ранее на Северный Кавказ отправился другой сводный отряд.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
полиция командировка кавказ
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!