Пензенские полицейские вернулись с Северного Кавказа

В Пензу вернулся сводный отряд полицейских, который провел 6 месяцев в служебной командировке на Северном Кавказе.

«Стражи порядка добросовестно выполняли свой долг, обеспечивая общественный порядок вдали от родного дома», - подчеркнули в УМВД России по Пензенской области.

Полицейских встречали не только родные и друзья, но и руководство. Начальник регионального управления МВД Павел Гаврилин поздравил их с благополучным возвращением домой и вручил почетные грамоты отличившимся сотрудникам.

После отдыха полицейские вновь приступят к исполнению своих обязанностей в родных подразделениях.

Несколькими днями ранее на Северный Кавказ отправился другой сводный отряд.