Обладатели еще одной региональной медали могут стать ветеранами труда

Медаль «Во славу земли Пензенской» планируют включить в число региональных наград, дающих право на присвоение почетного звания ветерана труда области при наличии соответствующего стажа. Такую инициативу рассмотрят на ближайшей сессии Заксобра 20 ноября.

«Внесение вышеуказанного изменения не потребует дополнительных расходов из бюджета, поскольку медаль «Во славу земли Пензенской» является одной из высших наград Пензенской области и ее вручение не носит массовый характер», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Медаль была учреждена в 2026 году (есть также почетный знак «Во славу земли Пензенской»).

Ею поощряют за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан.

Ранее в тот же перечень наград, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда Пензенской области» были включены ордена Ермина, Бочкарева, Мясникова, а также звание «Народный артист Пензенской области».