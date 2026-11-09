10 ноября в Пензенской области ожидаются небольшие осадки

Во вторник, 10 ноября, в Пензенской области будет облачно. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а также туман, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут -3...+2 градуса. В прогнозе - небольшой дождь и мокрый снег в отдельных районах.

Днем синоптики обещают 0...+5. В ночь на среду будет -2...+3 градуса, местами продолжатся осадки.

В народном календаре 10 ноября - Параскева-Пятница. Примета гласит: в этот день иней на деревьях - к морозу, а туман - к оттепели.

Прогноз погоды на рабочую неделю можно посмотреть здесь.